Aaron Cel kończy karierę i żegna się z Twardymi Piernikami. W niedzielę ostatni mecz w Arenie Toruń

Czy to wielka sensacja? Chyba nie, skrzydłowy już przed startem sezonu zapowiadał, że to będzie jego ostatni. Potem jednak odżyły nadzieje: koszykarz był ważnym ogniwem Twardych Pierników, był w świetnej formie fizycznej, w niedawnym wywiadzie w Przeglądzie Sportowym zdawał się sugerować, że może, może...

- Trochę przekręcono moje słowa, może też sam chciałem uniknąć jednoznaczności. Nie chciałem, aby przez trzy miesiące wszyscy mnie namawiali do zmiany decyzji. Z trenerem umówiliśmy się, że on dowie się pierwszy, aby mógł działać na rynku. Po porażce z Dąbrową wiedziałem, że w play off nie zagramy, poszedłem i powiedziałem: to moje ostatnie mecze - opowiada nam Aaron Cel.

Czy w niedzielę pojawią się łzy? To niemal pewne i to na twarzy koszykarza i jego wiernych kibiców. - Pomidor! - śmieje się Aaron Cel. - Cieszę się, że schodzę z parkietu po w sumie udanym sezonie. Cieszę się, że byłem w Toruniu w czasie największych sukcesów i byłem z zespołem niemal na dnie, nie każdy by się na to zdecydował. Te ostatnie lata wiele mnie nauczyły. Wiem, że Twarde to rodzina, która zawsze wspiera się w trudnych chwilach. Emocje będą ogromne, ten moment na pewno zapamiętam do końca życia - podkreśla koszykarz.