Aaron Cel o Amerykanach, młodzieży i swojej grze w Twardych Piernikach. - Wiem, że mogę dać i dam więcej drużynie

Po porażce ze Stalą zebrałeś zespół na środku parkietu i długo przemawiałeś. Możesz coś zdradzić? Nie jest tajemnicą, że mamy w składzie młodych chłopaków. Nasi Amerykanie są pierwszy raz w Europie, więc potrzebują pocieszenia i wsparcia po mniej udanych występach, muszą czuć, że w nich wierzymy. Idzie im ciężko, ale na treningach pokazują duży talent. Nie chciałbym, aby presja spoczywała tylko na nich i staram się zdjąć ten ciężar. Powiedziałem chłopakom, że wiara i praca to podstawa, nawet jak wygramy w końcu pierwszy mecz, to musimy pracować jeszcze więcej. To zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki i taki mecz pozwoli nam odetchnąć i uwierzyć w siebie.

Zacznijmy od jakiegoś pozytywnego przekazu dla kibiców, bo po trzech pierwszych meczach nastroje na trybunach są raczej ponure. Ciężko pracujemy i wierzymy, że wkrótce będzie dobrze. Pewnie, że to nie jest idealne rozpoczęcie sezonu, ale większość drużyn w lidze cały czas szuka swojej tożsamości i mocnych stron. To dopiero trzy mecze, przed sobą mamy 27. Jestem pełen wiary, że przełamiemy się już w starciu z Zastalem Zielona Góra i dalej będzie z górki.

Zero do trzech w Toruniu. Zmiany w Twardych Piernikach? "Czekamy na mecz z Zastalem"

Jordan Burns w sparingach prezentował się świetnie, ale w PLK zawodzi. To jego kibice najczęściej obwiniają o porażki drużyny.

On dopiero wchodzi w świat zawodowej koszykówki. W meczach sparingowych było mu łatwiej, bo nikt specjalnie na skautuje przeciwnika. Sezon zaczął źle i teraz niepotrzebnie się stresuje. Powtarzam mu, że jesteśmy klubem, który daje szanse zawodnikom, a nie od razu ich wyrzuca. Każdy z nas jest tak samo winny tych porażek. Jordan zderzył się ze ścianą, ale ma obok siebie doświadczonych kolegów, Dominika Narojczyka, cały sztab trenerski. On ma duży talent, który nie zniknął w dwa tygodnie. Rozgrywający to najtrudniejsza pozycja na parkiecie, dźwiga najwięcej odpowiedzialności, jego gra jest najczęściej komentowana i oceniana. Z doświadczenia wiem, że Amerykanie grają tym lepiej, im mniej myślą o swojej grze, muszą opierać się na instynkcie. Znam statystyki Jordana, nigdy w karierze nie miał poniżej 40 procent za 3, a u nas nie trafia. A przecież kosz jest taki sam, rozmiary boiska takie same. Potrzebuje po prostu jednego dobrego mecz, po którym uwierzy w siebie i zrzuci presję.