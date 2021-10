Adrian Guliński wystąpił w programie „Koło Fortuny”. Jak mu poszło? [zdjęcia]

Zobacz wideo: W Bydgoszczy trwają zdjęcia do filmu „Magiczny kwiat paproci”

Adrian Guliński z Dobrego wziął udział w „Kole Fortuny”

Adrian Guliński mieszka w miejscowości Dobre w powiecie radziejowskim. Na co dzień pracuje jako kierowca międzynarodowy. Pytany w programie o to, na co przeznaczyłby wygrane - sto tysięcy złotych – odpowiedział, że zabrałby rodzinę na daleką wycieczkę.