Jakie wnioski do budżetu Włocławka na 2022 rok zgłosili radni PiS?

Włocławscy radni PiS złożyli 27 wniosków do budżetu miasta na 2022 rok

Czas na złożenie wniosków do budżetu miasta na 2022 rok upłynął 30 września 2021 rok. Włocławski klub radnych PiS do przyszłorocznego budżetu miasta zgłosił 27 wniosków, które powstały po konsultacjach i spotkaniach z mieszkańcami. Swoje propozycje do budżetu Włocławka na 2022 rok, radni PiS przedstawili w poniedziałek 4 października podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed Urzędem Miasta Włocławek. Łączna kwota wniosków, to ponad 75 milionów złotych.