Adrian Miedziński wraca na tor! Żużlowiec podpisał kontrakt z Unią Leszno i wkrótce pojedzie przeciwko Apatorowi

26 sierpnia, 2022. Mecz Falubaz Zielona Góra - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. W ósmym wyścigu dochodzi do koszmarnej kraksy z udziałem Adriana Miedzińskiego i Maxa Fricke. Australijczyk wraca do parkingu o własnych siłach, jeździec Polonii opuszcza stadion bez przytomności w karetce. Ze szpitala dochodzą złe wieści: uraz mózgu i śpiączka. Zdaniem lekarzy, sukcesem będzie odzyskanie sprawności w 80 procentach przez żużlowca. Miedziński szpital w Zielonej Górze opuścił dopiero we wrześniu i potem w rodzinnym Toruniu wracał do zdrowia.

Żużlowiec postanowił poczekać i odpowiednio się przygotować. - Myślę o powrocie do ścigania ligowego, ale muszą być spełnione pewne warunki. Wszystko musi się zgrać. Na pewno nie wrócę po to, by tylko wrócić. Jak już coś robię, to robię to dobrze - mówił w jednym z wywiadów.