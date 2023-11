Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA

Dom Alicji Bachledy-Curuś w USA

Posiadłość Alicji Bachledy-Curuś w Los Angeles jest zlokalizowana na prestiżowych Hollywood Hills, w bliskiej odległości od studiów filmowych. Jak podaje "Fakt" willa znajduje się przy legendarnej ulicy Mulholland Drive. Jej wynajem w ubiegłym roku kosztował ok. 14 tys. dol. miesięcznie, a wartość rynkowa posiadłości to ok. 3 mln dol.

