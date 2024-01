Anna Gembicka z Włocławka przeszła operację raka tarczycy. Jak się czuje posłanka PiS? "Jestem pod wspaniałą opieką"

W moim przypadku możliwa była szybka reakcja, która miejmy nadzieję, doprowadzi do pozytywnego rozwiązania. Ale nie zawsze tak jest. Często odkładamy badania profilaktyczne, bo nic nas nie boli, a jeśli bolało, to akurat przestało. Często boimy się przebadać, bo może okazać się, że jednak coś jest nie tak. Dlatego tym bardziej zachęcam do tego, żeby mimo strachu, mimo tego że inne rzeczy mogą się nam wydawać ważniejsze, regularnie się badać. To naprawdę może uratować życie - napisała w mediach społecznościowych Anna Gembicka, zachęcając jednocześnie do regularnych badań profilaktycznych.