Anwil nadal niepokonany? Przemysław Frasunkiewicz wskazuje najważniejszy warunek. "Nie rozumiem krytyki"

Na pewno jedna osoba we włocławskim klubie rekordami w ogóle się nie przejmuje. - Nie daję się ponieść emocjom i ta seria nie ma większego znaczenia. Oczywiście, bardzo fajnie zrobić rekord, zwłaszcza w klubie z taką historią, ale teraz jestem już myślami w Słupsku. Kiedyś przyjdą porażki, to jest nieuniknione - mówi trener Przemysław Frasunkiewicz.

Dlaczego Anwil uciekł lidze i potrafił, mimo słabszej gry i zmęczenia, ograć np. w Szczecinie mistrza Polski? Nie decydują o tym suche liczby, choć te są imponujące. Anwil to druga defensywa w Orlen Basket Lidze i trzeci atak, w asystach, zbiórkach także włocławianie notowani są w ścisłej czołówce.

Liczby nie pokażą, jak ważnym graczem dla Anwilu stał się Kalif Young. To na dziś najlepszy obrońca ligi, który energią w defensywie wprost zaraża cały zespół. To atut także Amira Bella. Obaj nie imponują w statystykach, łącznie dostarczają drużynie w meczach ligowych raptem 14 punktów.

Wielu kibiców już domagało się zatrudnienia w miejsce Bella koszykarza bardziej ofensywnego. Co na to trener Frasunkiewicz? - Nie rozumiem tej krytyki. Oni wykonują robotę, której nie widać w statystykach. Oczywiście, najłatwiej docenić wsady i trójeczki, ale trzeba także docenić zaangażowanie i ciężką pracę Amira, on nigdy nie gra pod swoje statystyki. Chciałem mieć dwóch równorzędnych rozrywających. Nie możemy go porównywać do liderów innych drużyn, od tego mamy innych graczy - podkreśla szkoleniowiec.