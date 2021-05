ANWIL promuje zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży w Kujawsko-Pomorskiem

- Wyrobienie nawyków wykorzystujących sport w trosce o własne zdrowie to zadanie do wykonania już od najmłodszych lat. ANWIL, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za właściwe wychowanie dzieci i młodzieży, jest nie tylko mecenasem sportu i patronem dużych wydarzeń w regionie kujawsko-pomorskim, ale przede wszystkim partnerem inicjatyw mających nakłonić przyszłe, dorosłe pokolenia Polaków do zwrócenia uwagi na istotną rolę sportu we własnym rozwoju i utrzymaniu sprawności na przyszłe lata życia