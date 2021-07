Anwil Włocławek bez Ivana Almeidy? "Zmierzamy do rozwodu"

Ivan Almeida to symbol Anwilu ostatnich lat. Kabowerdeńczyk dwa razy prowadził drużynę do mistrzostwa Polski. Wrócił w trakcie poprzedniego sezonu, gdy Anwil leżał na łopatkach i miał pomóc w powrocie na szczyt PLK. Nic z tego nie wyszło. Sam zawodnik grał nawet nieźle (do momentu kontuzji), ale był obok zespołu, a w potem w mediach społecznościowych rozpętał kilka awantur, które fatalnie wpłynęły na wizerunek klubu.

Ivan Almeida ma jeszcze kontrakt na kolejny sezon, ale nie będzie on realizowany. Z jednej strony - to decyzja trenera Przemysława Frasunkiewicza, z drugiej - wiadomo, że wysoki kontrakt mocno obciąża zmniejszony budżet na drużynę. Na pozycji Almeidy Anwil już zakontraktował zresztą Jamesa Bella.

- Wiemy co się działo w trakcie sezonu, to się rzuciło dużym cieniem na współprace obu panów. Trener buduje zespół na nowy sezon i temat ich wspólnej przyszłości jest skończony - mówi prezes Arkadiusz Lewandowski.