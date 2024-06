Anwil Włocławek ma w końcu nowego trenera. To znany szkoleniowiec z Turcji

- Przede wszystkim chciałbym bardzo mocno podziękować całej organizacji za szansę - powiedział Ernak dla klubowych mediów. - Jestem ambitnym człowiekiem i dla mnie praca w Anwilu Włocławek to wielkie wyzwanie. To nie jest tak, że przychodzę do klubu, którego nie znam. Pamiętam Anwil z meczów w Turcji w europejskich pucharach, w ostatnich dniach obejrzałem kilka spotkań z zeszłego sezonu, miałem także możliwość zobaczyć jak szaloną bazę fanów ma ten klub. Wiem, że to klub o wysokich aspiracjach i z wielką tradycją - twierdzi turecki szkoleniowiec.