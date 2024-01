Anwil Włocławek na drodze do mistrzostwa. I tylko jeden znak zapytania

Jego pierwszy występ pokazał, że to nie uzupełnienie, ale wkrótce może stać się wiodącym graczem Anwilu. Dlatego pod względem sportowym to ogromne wzmocnienie, ale jednocześnie wyzwanie dla trenera Frasunkiewicz. Wypracowana od początku sezonu hierarchia w zespole na pewno zostanie zaburzona, rola części graczy będzie inna, często mniejsza. Takie zmiany zwykle są momentem krytycznym dla każdej drużyny, a nie zawsze poszerzenie rotacji kończy się sportowym rozwojem teamu.

Trener Frasunkiewicz tak to komentuje. - Nie interesuje mnie to, czy komuś się podoba ilość minut. Ta organizacja to gigant w polskich warunkach, kibiców i sponsorów także nie interesuje, kto gra więcej, a kto mniej. Tworzenie chemii to dobór graczy i wygrywanie meczów. Mamy dobre charaktery w zespole, są skoncentrowani na wynikach, a jeśli komuś się nie podobało, to jego problem. Tak wygląda życie drużyny z szerokim składem. Można się skoncentrować na obronie, zbiórkach, a nie piłce w rękach. Nie ma czegoś takiego jak równość w zespole, są ludzie zatrudnieni do dużych ról, a inni do małych. Nasz cel jest ważniejszy od ambicji pojedynczego gracza.