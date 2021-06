Anwil Włocławek buduje zespół. Nowy rozgrywający na pokładzie

Sebastian Kowalczyk to 28-letni rozgrywający, który ma już spore doświadczenie w PLK. W swojej karierze grał w Aaeco Gdynia (zresztą razem z Przemysławem Frasunkiewiczem, obecnym trenerem Anwilu), Polfameksie Kutno, Legii Warszawa, Kingu Szczecin i Polpharmie Stargard. W barwach tego ostatniego zespołu notował na koncie średnio 8,8 pkt i 3,2 asysty.

Przemysław Frasunkiewicz, trener Anwilu Włocławek (źródło kkwloclawek.pl): - Sebastian łączy obie pozycje obwodowe, w swojej karierze grał zarówno jako rozgrywający, i jako rzucający obrońca i to jest coś, co mi się w nim podoba. Dodatkowo, jego kluczową cechą jest agresywność. Myślę, że w Polsce nie jest doceniany jako obrońca, ale ja jestem pewien, że fani we Włocławku docenią go w tym elemencie.