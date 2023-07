Anwil Włocławek ma rozgrywającego. Amir Bell będzie dowodził drużyną na parkiecie

Przemysław Frasunkiewicz (kkwloclawek.pl): - Amir Bell to atletyczny rozgrywający o sporych gabarytach, co pozwala mu na idealne dopasowanie się do różnych ustawień defensywnych. Zresztą, od tego wypadałoby zacząć: Bell to doskonały defensor, a obrona to jest jego największy atut. Dzięki swojej fizyczności może być także zawodnikiem na pozycję numer dwa, wszystko zależy od okoliczności meczu i reakcji rywala. Dysponuje bardzo skutecznym rzutem z półdystansu, ale gdy obrońca podejdzie bliżej, potrafi minąć w pierwszym kroku i zaatakować obręcz.