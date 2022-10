Anwil poznał rywali w FIBA Europe Cup. Rozpocznie od wycieczki do Portugalii

Włocławianie poznali już cały skład grupy G i terminarz pierwszy fazy rozgrywek. Eliminacje przebrnął Sporting Lizbona i to będzie pierwszy rywal Anwil Włocławek, mecz zostanie rozegrany w Portugalii. To mała niespodzianka, bo w drodze do fazy grupowej Sporting ograł niemiecki Goettingen i belgijski Giants Antwerpia (w roli trenera Ivica Skelin, a na parkiecie Maurice Watson - 12 pkt i 11 asyst w tym meczu). W barwach Sportingu zobaczymy dwóch graczy z przeszłością w PLK: D.J. Fennera i Ivicę Radicia.

Pozostałe dwie drużyny nie przebrnęły eliminacji do Ligi Mistrzów i zostają w FIBA Europe Cup. Rywalami Anwil Włocławek będzie więc Egis Kormend, aktualny wicemistrz Węgier i drużyna dobrze ograna w tym pucharze, choć bez wielkich sukcesów (najlepszy wynik - 1/8 finału cztery lata temu. W składzie jeden znajomy: Mike Moore, który w poprzednim sezonie grał w Radomiu.