Najpierw naraził się kibicom, potem świetnie odpowiedział na parkiecie. Kamil Łączyński znowu kluczowy w Anwilu

- Daje sobie dwie ręce uciąć, że zrobimy wszystko w play off, znam tych chłopaków, to bardzo waleczna grupa. Nie jestem w stanie niczego zapewnić, mogę jedynie obiecać, że będziemy pracować i walczyć do końca, a to nas zaprowadzi na sam szczyt - mówi Kamil Łączyński i nie sposób mu nie wierzyć.