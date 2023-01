Anwil Włocławek w coraz lepszej kondycji finansowej. O tyle wzrósł budżet w trakcie sezonu

"Spłacenie zaległości finansowych to jedno z moich głównych zadań" - powiedział Łukasz Pszczółkowski pierwszej konferencji w roli prezesa Anwilu. Na tym stanowisku w czerwcu ubiegłego roku zastąpił Arkadiusza Lewandowskiego. Za jego kadencji klub odnosił sukcesy, ale miał też problemy z zaległymi płatnościami. Źródło największego kryzysu to sezon 2020/21: mnóstwo zmian w drużynie i na koniec zaledwie 13. miejsce. Wtedy mówiło się o 7-cyfrowych zaległościach we Włocławku.

Od ubiegłego roku Anwil realizuje plan naprawczy, który został zaakceptowany przez radę nadzorczą, a także głównego sponsora klubu. Prezes Łukasz Pszczółkowski twardą ręką trzyma budżet w ryzach. Kiedy Anwil wyjdzie na zero? Ze słów prezesa wynika, że w 2024 roku. - Spłata zaległych płatności to jeden z najważniejszych celów klubu na ten i kolejny sezon. Na dziś realizowana zgodnie z opracowanym planem. Do tej pory zmniejszyliśmy zaległości o około 2/3. To jest bardzo zadowalający proces i daje nadzieje, że w przyszłości ten plecak będzie coraz lżejszy - podkreśla prezes KK Anwil.