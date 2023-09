Anwil Włocławek wygrał turniej w Inowrocławiu, bardzo słaby występ Arrivy Twardych Pierników

Arriva Twarde Pierniki w piątkowym półfinale przegrały z I-ligową Eneą Abramczyk Astorią. Obie ekipy dotąd nie imponowały w testach przed sezonie. Bydgoszczanie m.in. we własnej hali przegrywali z Basketem Poznań czy Sokołem Międzychód (choć ten pierwszy zespół ograli także na wyjeździe), z kolei torunianie do tej pory rozegrali jeden sparing i przegrali wysoko we własnej hali z Czarnymi Słupsk.

Starcie w półfinale turnieju w Inowrocławiu pokazało, że ekipa Krzysztofa Szubargi słusznie uważana jest za faworyta numer 1 do awansu w nadchodzącym sezonie, a przed Twardymi Piernikami jeszcze dużo pracy. Późno skompletowana ekipa jest na razie daleko z w polu z formą i zgraniem, a bydgoszczanie prezentują się z każdym sparingiem lepiej.

Mecz był wyrównany, prowadzenie kilka razy przechodziło z rąk do rąk. Po trzech kwartach był remis 62:62, ale w ostatniej kwarcie to bydgoszczanie dyktowali warunki gry. Astoria miała lepszą skuteczność z gry (zwłaszcza w rzutach z dystansu - ponad 40 proc.), w barwach toruńskiej drużyny zadebiutowali Aljaz Kunc, Grigolije Rakocević i Trey Diggs.