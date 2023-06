Armia waletów - sesję Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego komentuje Adam Willma

Nie wiem, czy to sprawa wakacji, na które radni sejmiku myślami już wyjechali, ale ostatnie spotkanie przed przerwą było spokojne i do rzeczy. Może za sprawą dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Adama Szłapki, który przy okazji swojej prezentacji ogłuszył przedstawicieli regionu danymi statystycznymi dotyczącymi demografii.

Mam nadzieję, że podziałała wizja 29-milionowej Polski w 2100 roku i 2,9-milionowej w 2300. Że te 277 lat to niby czasy tak odległe, że aż trudne do wyobrażenia? Bez przesady – toż to przechadzka raptem kliku pokoleń. Taka jak od nas do roku urodzin Tadeusza Kościuszki, albo do warsztatów w których powstają pierwsze maszyny parowe.

Każdy, kto miał okazję pojeździć w ostatnich latach po Polsce, ma świadomość, że karty na przyszłość zostały już rozdane. Asy i jokery ma w rękach kilka aglomeracji, wśród których niestety nas nie ma. Tam są grube pieniądze, wielkie inwestycja i wszystkie ich pochodne. My przechlapaliśmy wiele poprzednich rozdań, bawiąc się w toruńsko-bydgoskie wojenki, mrzonki i fantazje. Ale jeszcze nie odeszliśmy od stołu i możemy ugrać co nieco naszymi waletami.