Arriva Polski Cukier Toruń żegna się z play off. MKS Dąbrowa Górnicza lepszy w Arenie Toruń

Arriva Polski Cukier Toruń - MKS Dąbrowa Górnicza 79:89

W 2. kwarcie to jednak goście zaczęli budować przewagę po dobrych akcjach zmienników Lovella Cabbila i Xeyriusa Williamsa (26:32). Torunianie mieli dużo kłopoty ze skutecznością, nie mógł trafić do kosza Arik Smith (1/3 do przerwy), w obronie były problemy z kryciem Carvacho pod koszem, goście notowali także dużo zbiórek ofensywnych (9 do przerwy). W 18. minucie przewaga MKS sięgnęła już 14 punktów, a Tyler Persons miał już 10 asyst na koncie. Taki był efekt trzech minut bez trafienia z gry gospodarzy.

Po przerwie MKS powiększył przewagę do 18 punktów, ale potem do roboty wziął się Arik Smith, który błyskawicznie zdobył 8 pkt, kolejne trafienie po przechwycie dołączył Tomaszewski. To był prawdziwy huragan, w 24. minucie było już tylko 53:56 po dystansowym trafieniu Kunca. W kolejnej akcji 4 faul popełnił jednak Smith i musiał powędrować na ławkę.

Torunianie odrobili straty, ale dopaść rywala nie zdołali, a MKS w końcu opanował sytuację i w 33. minucie znowu powiększył przewagę powyżej 10 punktów. Znowu gospodarze bili głową w mur, a skuteczność z gry ledwo przekraczała 40 procent.