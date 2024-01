Lombardy już nie mogą zaniżać cen przedmiotów pod zastaw! Takie zmiany zaszły w pożyczkach lombardowych

Od 7 stycznia 2024 roku działa nowa ustawa o pożyczce lombardowej. Określa maksymalną wysokość odsetek do poziomu 45 proc. Taki biznes trzeba wpisać do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego.

Tak ukrywają, że to zakamuflowana lichwa

To klienci zastawiają najczęściej

Działalność lombardów budzi duże wątpliwości co do przejrzystości prowadzenia firmy i sposobów zarabiania pieniędzy. Masowym zjawiskiem jest bowiem znaczne zaniżanie wartości zastawionego przedmiotu, by później sprzedać go drożej w cenie kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie wyższej od wyceny w umowie z klientem.