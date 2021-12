BKS Visła Proline Bydgoszcz pierwszy raz w sezonie bez punktów [zdjęcia]

MKS Będzin - BKS Visła Porline Bydgoszcz 3:1

Sety: 25:23, 25:22, 18:25, 25:23

MKS: Stankov 3, Rhonka 12, Swodczyk 9, Kańczok 13, Koppers 16, Ratajczak 9, Marek (libero) oraz Gawryszewski, Musiał.

BKS: Galabov 12, Kaźmierczak 8, Yudin 16, Wierzbicki 13, Radziwon 6, Masny 3, Bonisławski (libero) oraz Owczarz 1, Sternik.

To był bardzo ważny mecz dla obu drużyn, których celem jest awans do Plus Ligi. Na razie lepiej spisywali się bydgoszczanie, którzy są wiceliderami rozgrywek. Z kolei będzinianie to szósta ekipa w tabeli.

POLECAMY