Tauron I Liga: BKS Visła Proline Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała [zdjęcia, wideo, relacja]

BKS VISŁA PROLINE BYDGOSZCZ - BBTS BIELSKO-BIAŁA 3:2

Sety: 25:22, 16:25, 25:18, 20:25, 17:15

BKS: Gutkowski 13, Radziwon 7, Wierzbicki 28, Galabov 14, Kowalski 7, Masny 3, Bonisławski (libero) oraz Owczarz 1, Sternik 0.

BBTS: Cedzyński 3, Macionczyk 1, Piotrowski 14, Siek 7, Gryc 33, Pietruczuk 20, Fijałek (libero), Ledwoń (libero) oraz Gil 0, Hanes 0, Hunek 2.

Chociaż to już trzecia kolejka rozgrywana na zapleczu Plus Ligi, to bydgoszczanie zagrali dopiero pierwszy mecz. Dwa pierwsze spotkania przełożyli. Ich pierwszym rywalem byli siatkarze z Bielska-Białej. Z tym przeciwnikiem spotykali się w poprzednim sezonie najczęściej, bo aż sześć razy, ale wygrali zaledwie raz.

BKS Visła Proline zagrał bez Igora Yudina, który leczy uraz. Z kolei Mariusz Marcyniak dopiero wznowił normalnie zajęcia siatkarskie po kontuzji achillesa.