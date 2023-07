BKS Visła Proline Bydgoszcz przygotowuje się do nowego sezonu w Tauron I Lidze [zdjęcia]

Bydgoszczanie formę będą sprawdzać podczas turniejów. W dniach 24-25 sierpnia zagrają w Siedlcach . Tam zmierzą się z Lechią Tomaszów Mazowiecki i BAS Białystok oraz gospodarzami z KPS . Kolejny turniej Enea Volleyball Cup 2023 , podobnie jak w poprzednim roku, odbędzie się w Bydgoszczy. W dniach 1-2 września w hali Immobile Łuczniczka BKS zagra z Mickiewiczem Kluczbork oraz KPS Siedlce i BAS Białystok . Ostatnim sprawdzianem przed sezonem 2023/24 będzie turniej w Solcu Kujawskim , gdzie w dniach 14-16 września bydgoszczanie sprawdzą się z drużynami z Plus Ligi: Enea Czarni Radom oraz Ślepsk Malow Suwałki .

- Michal do połowy sierpnia przebywa z reprezentacją Słowacji, w której jest asystentem pierwszego trenera - wyjaśnia Wojciech Jurkiewicz, prezes klubu . - Po 15 sierpnia Michal wróci do Bydgoszczy i przejmie zespół - dodaje.

Oficjalnie jeszcze nie ogłoszono terminarza rozgrywek Tauron I Ligi. Jednak wiemy, że start rozgrywek ma być 16 września. Mecz BKS Visła Proline - SMS Spała został przełożony ponieważ rywale będą świeżo po rozgrywkach międzynarodowych. Tak więc bydgoszczanie najprawdopodobniej zaczną rywalizację 21 września i meczu z BKS Bielsko-Biała.

System rozgrywek ma pozostać taki sam jak poprzednio czyli najpierw runda zasadnicza i mecz każdy z każdym, następnie trzy rundy play off, dwie pierwsze rozgrywane do dwóch zwycięstwa, a finał do trzech wygranych.