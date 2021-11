Bój o Cukrownię w Żninie - rekonstrukcja historyczna nawiązująca do walk z okresu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Zobaczyliśmy walki powstańców wielkopolskich ze Żnina i okolicznych miejscowości z oddziałami pruskimi.

Na czele zgrupowania powstańczego - co pokazano w rekonstrukcji działań z 11 stycznia 1919 roku - stanął Marceli Cieślicki - działacz niepodległościowy pochodzący z Gniezna (ur. w 1895, zm. w 1942). To on m.in., w porozumieniu z T. Lerchenfeldem, kierował natarciem na Żnin, doprowadzając, wraz z innymi, do jego wyzwolenia.

Pomysłodawcami kolejnej, żywej lekcji historii, byli członkowie żnińskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, a w szczególności nauczyciele Łukasz Naliwajski i Mirosław Pilarski.

W przedsięwzięciu wzięły udział grupy rekonstrukcyjne z Kcyni, Bydgoszczy i Żnina.

Niewątpliwą atrakcją - przed bojem o Cukrownię - był występ kapeli podwórkowej "Ferajna Bydgoska".

Z kolei tuż po widowisku rekonstruktorzy udali się na pobliski cmentarz, by przy pomniku oddać hołd poległym Powstańcom Wielkopolskim.