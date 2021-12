Botswański kaszel palacza - sprawę koronawirusa komentuje Adam Willma

Mnie natomiast na pewno nie śniła się nawet ta współczesność covidowa. Bo coraz mniej rozumiem reakcje zarówno dworów, jak i gminu. Weźmy choćby tego wirusa w wersji z Botswany, kraju z ciekawą historią i nieciekawą teraźniejszością (HIV u co piątego obywatela). Wygrzebałem informację z 9 grudnia, że botswański Omicron zakaża 500 razy szybciej niż nasze swojskie covidy.

Tymczasem na dniach pan minister zdrowia (to tak jakby resort obrony nazwać ministerstwem pokoju!) ogłosił, że zarażalność Omicronu jest ledwie 30 proc. większa niż wcześniejszych mutantów. Rozumiecie coś z tego? I w jednym, i w drugim przypadku głos ekspercki dali panowie z długimi brodami i tytułami naukowymi. Po czym rozpoznać tego mądrzejszego? Po tym, że bardziej marszczy czoło?

No więc w tym chaosie informacyjnym staram się nie popadać w szaleństwo, ale trzymam się zdrowego rozsądku i w zbiorowisku potulnie zakładam maskę. Wczoraj odprowadzałem na przystanek autokarowy bliską osobę. Stanął za nami facio i daje koncert na oskrzela. Zionie tym uporczywym kaszlem po całym dworcu, a na koniec pakuje się do flixbusa, zasłaniając kaszlostradę jedynie szalikiem. No więc pytam kierowcę co z tym kaszlem? - Nie przesadzajmy! – irytuje się pierwszy po Bogu. - Ludzie kaszlą z różnych powodów. Ja na przykład kaszlę od palenia fajek.