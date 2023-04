Bukiecik z pająkami - komentuje Adam Willma

„Życie to jest teatr mówisz ciągle opowiadasz / Maski coraz inne coraz mylne się nakłada / Wszystko to zabawa wszystko to jest jedna gra / Przy otwartych i zamkniętych drzwiach” - pisał pół wieku temu Edward Stachura. Może i nie było to odkrywcze, bo kilkaset lat wcześniej wokół tych samych wniosków krążyły myśli Szekspira, a dwa tysiąclecia wcześniej – Arystofanesa. Ale jakże prawdziwe.

Jednym z moich ulubionych reżyserów teatralnych jest Joanna Scheuring-Wielgus, której nie mogło zabraknąć podczas toruńskiej zadymy rekolekcyjnej. Dla podkreślenia dramatyzmu, pani poseł postanowiła podczas konferencji prasowej oddać głos młodemu pokoleniu. W roli młodego pokolenia wystąpiło dziewczę z III klasy liceum, które ogłosiło, że na szczęście nie uczęszcza na religię i nie była na złowieszczych rekolekcjach z czarnymi gaciami. Zasypały ją jednak „dziesiątki wiadomości od przerażonych znajomych”, którzy mają 16-17 lat i nie są na takie straszne rzeczy gotowi.