Bydgoszcz przedwczoraj i dziś na fotografii. Niesamowita podróż w czasie [zdjęcia]

"Przedwczoraj i dziś na fotografii" to popularna strona na Facebooku, na której można obserwować, jak zmieniała się Bydgoszcz na przestrzeni lat. Jej pomysłodawca odwiedza miejsca ze starych fotografii i widokówek i uwiecznia je na zdjęciach. Patrząc na niektóre dobrze znane bydgoszczanom miejsca, aż trudno uwierzyć, że w przeszłości wyglądały zupełnie inaczej! To także niesamowita lekcja historii dawnej Bydgoszczy. Zobaczcie na następnych zdjęciach, jak zmieniało się miasto. Aby przejść do galerii zdjęć, wystarczy przesunąć zdjęcie gestem lub nacisnąć strzałkę w prawo.

facebook.com/Przedwczoraj-i-dziś-na-fotografii