Bydgoszczanka chciała zainwestować w kryptowaluty. Straciła 150 tys. zł!

Sposoby działania oszustów są różnorodne i tylko ogromna czujność może uchronić seniorów przed oszustwami. Niestety, straciła ją również mieszkanka Bydgoszczy chcąca zainwestować pieniądze w kryptowaluty.

Naciągacze podający się za maklerów giełdowych nawiązali z 70-latką kontakt przez komunikator, a następnie namówili do zainstalowania na telefonie i komputerze oprogramowania dającego zdalny dostęp do wspomnianych urządzeń. W ten sposób weszli w posiadanie jej danych osobowych i bankowych do logowania. Przejęli z jej konta blisko 150 tys. zł.