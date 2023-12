Bydgoszczanka podarowała niby to biednej samotnej mamie ciuszki po dziecku, a tamta chciała je sprzedać

Temat (nie)aktualny

Pewna internautka wróciła do sprawy. Wstawiła screena z innego portalu ogłoszeniowego. Było widać zdjęcie ubranek, które wcześniej były sfotografowane w poprzednim poście. To w tym, którego autorką była bydgoszczanka. Okazało się, że kobieta, obdarowana rzeczami dla dziecka, wcale ich mu nie ubrała, tylko wystawiła je na sprzedaż. Za całość życzyła sobie 40 zł plus koszt przesyłki (sprzedająca go nie pokryje).

Bydgoszczanka, która podarowała ciuszki, nie zareagowała, lecz wybrani internauci się oburzyli. Wyszło na jaw, że obdarowana mama chyba jednak nie jest samotna, za jaką się podawała. Tak wynikało ze zdjęć. Inne internautki wykonały kolejne screeny, m.in. taki, na którym było widać fotkę kobiety w objęciach mężczyzny.