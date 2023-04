Te dane z kujawsko-pomorskich dróg porażają: na 20 zabitych w wypadkach, 10 to piesi

Do 20 kwietnia z udziałem pieszych wydarzyło się 75 wypadków (w ubr. było ich 53), zginęło 10 osób (8 w ubr.), obrażenia odniosło 67 (48 w ubr.). W styczniu zginęło 6 pieszych, w lutym 3, w marcu 1, w kwietniu jak na razie 0.

- Ta statystyka cieszy, na drogach robi się coraz bezpieczniej. To jednak nie znaczy, że bezpieczniejsi są także piesi. Wręcz przeciwnie – zdecydowanie wzrosła liczba wypadków z ich udziałem. Najbardziej dramatyczny był początek tego roku – stwierdza nadkom. Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Im jaśniej, tym mniej tragedii

Ten niepokojący trend udało się przyhamować także dzięki kierowaniu funkcjonariuszy na wytypowane, najbardziej niebezpieczne odcinki dróg i powtarzane cyklicznie akcje dedykowane niechronionym uczestnikom ruchu. Chodzi o uświadamianie im z jakimi zagrożeniami mają do czynienia, ale także kierującym - jak powinni się zachowywać wobec pieszych.

Tak można stracić życie...

Nie do wszystkich te apele trafiają - na przejście przez ulicę Piękną w Bydgoszczy wchodzi tuż przed jadący autobus miejski panienka w słuchawkach na uszach. Kierowca gwałtownie hamuje, co mocno odczuwają pasażerowie. Młoda kobieta nawet się nie ogląda, spokojnie przechodzi…

- Ludzie omal nie poupadali, w tym kobieta z dzieckiem w wózku. Ja nadwyrężyłam sobie nadgarstek, bo trzymałam się poręczy. Wszystko przez głupotę tej pieszej. Dokładnie widziałam jak nagle wchodzi na jezdnię, nawet nie odwracając głowy, a autobus był już bardzo blisko – komentuje zdenerwowana pasażerka, pani Agnieszka.

Jej zdaniem są jednak jakieś granice, których przekraczać nie wolno - nie wolno wchodzić przed jadący autobus czy jakikolwiek samochód, bo nie zatrzyma się w miejscu. To prosta zasada fizyki. A jednak wielu pieszych myśli, że zdążą przejść. Albo zupełnie nie myśli, bo znajdują się w innej rzeczywistości - rozmawiają przez telefon, sms-ują lub słuchają muzyki. Apele o rozsądek nie trafiają do ludzi.

- Nawet gdyby kierowcy przypisano winę za spowodowanie wypadku, to co z tego, skoro piesza znalazłaby się połamana w szpitalu albo co gorsza na cmentarzu? - pyta nasza rozmówczyni.