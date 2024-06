Ceny rzepaku w Kujawsko-Pomorskiem przed zbiorami. Aktualne notowania w skupach

Rzepak ozimy cieszy się dużym zainteresowaniem. Z wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich wynika, że w Kujawsko-Pomorskiem uprawa rzepaku ozimego prowadzona jest na 98 834 hektarach.

Zwykle zbiór rzepaku rozpoczyna się z początkiem lipca, ale w 2024 roku w Kujawsko-Pomorskiem przyroda przyspieszyła. Standardowo kwitnienie rzepaku przypada na przełom kwietnia i maja, ale w tym roku nastąpiło to ok. trzech tygodni wcześniej. To oznacza, że żniwa też mogą być szybciej.

Jakie są stawki za rzepak tuż przed żniwami w tym sezonie? Ze Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że średnie ceny skupu nasion rzepaku w kraju wynosiły:

19 maja br. – 1955 zł za tonę

26 maja br. - 1 56 zł za tonę

27 maja ub. r. - 2 46 zł, o 4,4 proc. więcej niż obecnie