- Myślę, że głównym źródłem poruszonych problemów jest brak edukacji seksualnej. Zapytani w czasie wizyty o wiedzę na temat seksualności odpowiadają, że czerpią ją głównie z internetu, zwłaszcza korzystając z pornografii. Okazuje się, że partnerki moich pacjentów również czerpią wiedzę o seksie z pornografii. Powoduje to u nich zniekształcony obraz życia seksualnego. Skutkiem tego jest lęk i frustracja u młodych mężczyzn, którzy nie są zdolni zachowywać się tak, jak życzą sobie i wyobrażają to, ich partnerki. Co do mediów społecznościowych i szeroko pojętego internetu, to ma on też pozytywne strony, gdyż to tam pacjenci znajdują informacje o innych osobach, które cierpią z powodu nieakceptowania płci lub swojej orientacji seksualnej - informuje seksuolog.