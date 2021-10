Chojnice. Proces po pożarze w hospicjum, w wyniku którego zmarły cztery osoby

Do pożaru doszło w nocy z 5 na 6 stycznia 2020 r. w wyniku zaprószenia ognia niedopałkiem przez jednego z pensjonariuszy. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Kolejne trzy osoby zmarły z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Ofiary miały od 64 do 72 lat.

Oskarżeni: Barbara Bonna i Jerzy Krukowski

Oskarżeni to 61-letnia lekarka Barbara Bonna i 49-letni Jerzy Krukowski (zgodzili się na publikację nazwisk). Bonna jest prezesem Fundacji Palium i dyrektorem hospicjum, a także żoną wicemarszałka województwa pomorskiego, szefa powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej. Krukowski w fundacji pełni funkcję wiceprezesa, a w hospicjum zastępcy dyrektora.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku Renata Szamiel odczytała akt oskarżenia. Barbarze Bonna i Jerzemu Krukowskiemu zarzuciła "popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, co naraziło na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie, przyczyniło się do nieumyślnego spowodowania śmierci czworga pensjonariuszy oraz do powstania ciężkich, średnich oraz lekkich obrażeń ciała u kolejnych ośmiu osób."