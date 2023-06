Ciekawe warsztaty z ras rodzimych zwierząt gospodarskich w Kołudzie Wielkiej. Ostatnie dni na zgłoszenie

Najlepszym sposobem ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich jest ich użytkowanie. Zachęca do tego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie, organizując trzydniowe szkolenie „Warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich”.

- Celem jest zachowanie różnorodności genetycznej zwierząt oraz popularyzacja gatunków rodzimych ras w gospodarstwach w celu zwiększenia opłacalności produkcji i dywersyfikowania dochodów gospodarstw - zaznacza CDR.

W województwie kujawsko-pomorskim zajęcia odbędą się od 19 do 21 lipca br. w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej i zaprzyjaźnionych gospodarstwach (pełen program poniżej). - Szkolenia poprowadzą przedstawiciele Instytutu Zootechniki, uczelni wyższych oraz praktycy zajmujący się poszczególnymi zwierzętami – uściśla organizator.

To warsztaty bezpłatne, choć z zakwaterowaniem oraz pełnym wyżywieniem od obiadu w pierwszym dniu, do obiadu w trzecim dniu szkolenia. Zajęcia kierowane są do specjalistów i doradców zatrudnionych w jednostkach doradztwa rolniczego, mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, nauczycieli szkół rolniczych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Liczba miejsc jest ograniczona, kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie cdr.gov.pl) należy wysłać do 16 czerwca do godz. 10.