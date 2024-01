Co dalej z zakazem handlu w niedziele? "Teraz są pilniejsze sprawy"

Powrót niedziel handlowych to jedna ze zmian proponowana przez rządzących. Były jednym z tematów debaty przedwyborczej. Zdania na ten temat są w koalicji podzielone, ale na razie nie ma tematu.

- Bez sensu to teraz zmieniać - uważa pani Anna, którą o opinię na temat likwidacji zakazu zapytaliśmy podczas zakupów w jednej z bydgoskich Biedronek. - Na początku mi się to nie podobało, ale, jak wiele innych osób, przyzwyczaiłam się, że zakupy można robić przez sześć, a nie siedem dni w tygodniu. Naprawdę, da się bez nich żyć, a pracownicy mają wolne. Znam wiele osób, które zmieniły nastawienie do zakazu i dziś są za!

Pani minister: Większość sprzedawców to kobiety

Koalicja Obywatelska zniesienie zakazu handlu w niedziele wpisała do swoich "100 konkretów". Trzecia Droga proponowała zwiększenie wynagrodzeń za pracę w tym dniu. Zaś Lewica nie mówi twardego "nie" wycofaniu zakazu.

Tymczasem Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej stwierdziła (w "Faktach po Faktach", że nie ma w tej chwili prowadzonych w tej sprawie prac.

"To nie jest, w mojej ocenie, najpilniejszy temat. Ograniczenie handlu w niedzielę zostało wprowadzone już jakiś czas temu i z mojego rozeznania wynika, że Polki i Polacy przyzwyczaili się do tego zakazu" - powiedziała w TVN24 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podkreśliła, że większość pracowników sklepów to kobiety, a wolna niedziela jest dla nich często jedyną szansą, aby usiąść z dzieckiem i pomóc w nauce, spotkać się z bliskimi i zasiąść do wspólnego obiadu. Wygląda na to, że znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało wszystkich koalicjantów trochę potrwa i na pewno nie będą to łatwe konsultacje.

Przypomnijmy, ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku.

Zakaz handlu nie obejmuje m.in.: działalności pocztowej, jeśli przychody z tego biznesu stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Nie obowiązuje również w aptekach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, ani w kawiarniach czy zakładach leczniczych dla zwierząt.

Zakaz handlu w niedziele był jednym z tematów debaty przedwyborczej. Opozycyjne partie obiecywały albo zniesienie go, albo poluzowanie zasad.

Co myślą o zakazie handlu pracownicy handlu?

Oto jedna z opinii: "Pracuję w handlu od ponad 20 lat i, jeśli ktoś pisze, że ludzie chcą handlu w niedziele, to pytam jacy, bo chyba tylko ci, którzy pracują 40 godzin przez pięć dni w tygodniu, my pracujemy sześć dni. Sklepy w większości krajów Unii Europejskiej są zamknięte w niedziele. Przez molochy budowane w centrum miasteczek i miastach zniknął handel rodzinny, powinno się je otwierać co najmniej trzy kilometry od takich miejscowości. Niedziele to powinno się spędzać czas z bliskimi, nie zaś biegać po galeriach".

Polacy chcą powrotu niedziel handlowych?

A co na ten temat mówią badania? Według badania dotyczącego nastawienia Polaków do zakazu handlu w niedziele, przeprowadzonego jesienią ubiegłego roku przez UCE Research na zlecenie portalu wiadomoscihandlowe.pl wynika, że większość respondentów popiera przywrócenie handlu we wszystkie niedziele.

Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 54 proc., przy czym większa grupa (28,21 proc.) wyraziła zdecydowane poparcie dla likwidacji zakazu.

Z kolei 37,7 proc. badanych opowiedziało się przeciwko temu rozwiązaniu. 8,2 proc. nie wie lub nie ma zadania, czy skończyć z zakazem niedzielnego handlu.

Największe poparcie dla zakazu handlu zadeklarowali wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich niemal 57 proc. zapytanych jest przeciwko likwidacji tego rozwiązania. Popiera ten pomysł natomiast mniej niż 35 proc. ankietowanych.

Z kolei spośród wyborców Koalicji Obywatelskiej odsetek przeciwników zakazu handlu w niedziele sięga prawie 71 proc. Spośród nich ok. 24 proc. opowiada się jako zwolennicy. Tymczasem np. w tym miesiącu będzie jedna niedziela handlowa, która przypadnie 28 stycznia.

