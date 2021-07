Co dalej ze schroniskiem dla zwierząt w Grudziądzu? Mamy nowe informacje

- Zarząd Fundacji otrzymał nakaz określonych działań naprawczych jakie zaleciła Państwowa Inspekcja Pracy. Działania te są podzielone na dwa etapy : etap pierwszy musi być wykonany do 31 lipca, a kolejny do końca sierpnia br. Jako, że termin wykonania nakazu Inspekcji mija za kilka dni, spółka dokona kontroli wykonania nakazu po upływie tego terminu i wówczas zostaną podjęte decyzje co do dalszych losów umowy wiążącej spółkę z Fundacją - wyjaśnia Paweł Maniszewski, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu, które wybudowało Centrum Opieki nad Zwierzętami przy ul. Przytulnej.