Co królowa Elżbieta II zjadłaby na Kociewiu? Z takich pytań może się narodzić regionalna kuchnia

Dotyczył on wizyty królowej Elżbiety II w Belize w 1985 r. To państwo w Ameryce Środkowej, które do 1981 r. było kolonią brytyjską. Swoją odrębność od Korony chciało podkreślić przed królową m. in. lokalną kuchnią. Po naradach podano więc na obiad pieczoną pakę. To gryzoń, którego mięso jest cenione przez lokalnych Indian. Królowa zjadała obiad z apetytem, ale po powrocie na Wyspy rozgorzała afera, jakoby poniżono Elżbietę II, podając jej na obiad szczura. Międzynarodowa dyskusja rozsławiła pakę i odtąd pieczona paka, nieznana dotąd w miastach Belize, stała się nie tylko narodowym daniem, ale też pożądanym w światowych restauracjach, pod nazwą „szczur królowej”.

- Tak powstają regionalne potrawy – wyjaśniała na konferencji dr Chudzyńska.

Uczestniczyły w niej również dr hab. Maria Pająkowska-Kensik, regionalistka, profesor UKW w Bydgoszczy, która mówiła o smakach i smaczkach ukrytych w kociewskich słowach oraz Gabriela i Ewa Firgon, właścicielki Karczmy „Pod Wygodą” w Suminie.

Do kuchni swojego dzieciństwa wróciła w GOKSiR Górna Grupa Mirosława Gołyska, przewodnicząca KGW Belno. W rozmowie z Piotrem Kończewskim wspominała wekowanie owoców na zimę, szczawiową z jajkiem, brukwiankę na gęsinie, pieczone ziemniaki z olejem rzepakowym i cebulą oraz szczupaka w galarecie, którego jej rodzina dostawała na Boże Narodzenie w zamian za indyka.

W konferencji uczestniczyły także Krystyna Gierszewska, prezes Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet oraz Iwona Karolewska, sekretarz powiatu świeckiego.

Wykłady wszystkich prelegentów są na Youtube. W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób, przede wszystkim regionaliści, wykładowcy akademiccy, nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele samorządów instytucji kultury i organizacji pozarządowych.