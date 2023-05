Co się dzieje w świetlicach wiejskich? Nowy konkurs dla KGW

Konkurs skierowany jest do KGW z województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzących swoją działalność w świetlicach wiejskich. Jednostką uprawnioną do zgłoszenia KGW jest wójt lub burmistrz, który może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy KGW ze swojej gminy.

Ocenie będą podlegały wydarzenia organizowane przez KGW w świetlicach od 1 czerwca do 15 września 2023 r. Powinny one aktywizować społeczność lokalną, zaspokajać społeczne i kulturalne potrzeby mieszkańców wsi, a tym samym przyczyniać się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości.

Celem konkursu jest promocja działalności KGW w prowadzonych przez nie świetlicach wiejskich oraz wyłonienie najlepszych koncepcji rozwoju działalności kół gospodyń wiejskich w 2023 roku.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe za zajęcie od I do VI miejsca. Pula wynosi 21 tys. zł.