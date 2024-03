Co z nowym rozgrywającym Twardych Pierników? Kandydaci znikają, kolejny mecz za pasem

Kilkanaście dni temu toruński zespół opuścił Goran Filipović. Najskuteczniejszy koszykarz wybrał ofertę klubu z Bośni, gdzie będzie zarabiał blisko trzy raz więcej. Wydawało się, że następca szybko pojawi się w drużynie. Torunianie byli przygotowani na rozstanie z rozgrywającym i mieli przygotowaną długą listę kandydatów.

- Na początku było tych nazwisk chyba dziewięć, ale już nie został nikt. Byłem przekonany, że to będzie kwestie negocjacji, tysiąca, dwóch tysięcy dolarów więcej, a tymczasem jest pustynia. Większość graczy nie chce ruszać się ze swoich klubów, inni rzucają kwoty, których nie chcemy i nie jesteśmy w stanie płacić - mówi Piotr Barański, prezes Twardych Pierników.

Klub zaczynał rozmowy z wysokiej półki. Wiemy, że w tym gronie byli m.in. utalentowany Francuz Hugo Besson oraz Litwin Paulius Valinskas. - Rozmawialiśmy z trzema graczami, który byliby dla nas dużą wartością dodaną, zrobiliby różnicę i mogliby nas popchnąć mocno do walki o play off. Niestety, z różnych względów te rozmowy nie wypaliły i to nie zawsze z powodów finansowych. Rynek jest trudny, a czas na szukanie jedynki nie jest najlepszy - przyznaje trener Srdjan Subotić.