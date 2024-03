Walka z Legią Warszawa do ostatnich sił. Tak kibicowaliście Twardym Piernikom!

Arriva Polski Cukier Toruń - Legia Warszawa 70:83

Torunianie dystans zaczęli tracić w połowie 1. kwarty. Zaczęli spokojnie i mądrze, z dystansu trafił Aljaz Kunc, spod kosza po ładnej asyście Mate Vucicia trafił Wojciech Tomaszewski. Potem jednak torunianie kilka razy pospieszyli się z nerwowymi próbami z dystansu (1/7 w 1. kwarcie). Za to w Legii za 3 trafiali Michał Kolenda i Raymond Cowels, a pod koniec 1. tercji przewaga gości urosła do 8 punktów.

Tak wyglądał mecz Arriva Polski Cukier Toruń - Legia Warszawa na parkiecie i trybunach - zobaczcie zdjęcia!

Torunianie bronili z wielką ofiarnością, Legia miała w 2. kwarcie gigantyczne problemy i praktycznie żadnych czystych pozycji do rzutu. Po runie 9:0 Arriva Polski Cukier prowadził 35:30. I to wciąż mimo katastrofalnej skuteczności z dystansu (2/14). W kilku sytuacjach piłka pechowo się wykręcała z warszawskiego kosza i do przerwy mieliśmy remis.

Po przerwie torunianie zaczęli wreszcie trafiać z dystansu (w krótkim czasie Smith, Tomaszewski i Cel). To pozwoliło im jedynie zachować status quo. W tej kwarcie jednak obie drużyny miały duże kłopoty ze skutecznością. Po stronie Arrivy Polskiego Cukru ich symbolem był Trey Diggs, który spudłował nawet dwa wolne.

Ostatnia kwarta to wielkie emocje, świetne akcje Arika Smitha, To Amerykanin trzymał w grze gospodarzy jeszcze przez kilka minut, radząc sobie nawet z dwoma obrońcami na raz. W połowie kwarty z dystansu trafili Ponitka i Jackson, powoli przewaga Legii zaczęła rosnąć. Dysponująca szerszą rotacją goście zachowali więcej sił na decydujące minuty i błyskawicznie ich przewag urosła do ponad 10 punktów w 37. minucie. To jeden kluczowy element, a drugi to jednak fatalne 17 procent z dystansu gospodarzy.