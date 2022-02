Cudowny lek - komentuje Adam Willma

Zresztą nauka sama czasem pośliźnie się na skórce od banana, a potem robi dobra minę do złej gry. Kiedyś na przykład zdarzyło mi się opisywać historię guru pewnego egzotycznego bractwa, którego zapuszkowano za groźby karalne . Tyle że podczas postępowania karnego sąd zwrócił się o dwie niezależne ekspertyzy. I jednemu profesorowi psychiatrii wyszło, że nasz guru jest zdrów jak ryba, a drugiemu – że to przypadek najcięższego kalibru.

Otóż bywam często na basenie wyposażonym w dobrodziejstwo jacuzzi. Trafiło mi się niedawno towarzystwo dwóch szczawików z późnej podstawówki, którzy wdali się ze sobą w dyskusję - jak nakłonić dziewczynę do nastroju łóżkowego. No więc strzygę uszami, udając starcze ćwiczenia na kregosłup. Tymczasem ten bardziej doświadczony: "Najważniejsze, żeby ona patrzyła ci w usta. To już połowa sukcesu. Wówczas ty głaszczesz ją za uchem i powinno wystarczyć”. Psiakrew, nie ma jak kontakty z młodymi! Uskrzydlony pędzę do domu, każę żonie patrzeć sobie w usta, drapię ją za uchem. I nic! Ona - że woli mi spojrzeć w portfel.

Strzeżcie się dezinformacji!