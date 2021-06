Czar kaszubskich jezior w stanicy wodnej PTTK Wdzydze Kiszewskie

Ogromne jezioro zwane też Kaszubskim Morzem wypełnia polodowcową nieckę o łącznej powierzchni nieco ponad 1400 hektarów. To jednak niejednorodna niecka, bo ułożona w kształcie krzyża i to o podwójnej podstawie, którą rozdzielają wielkie wyspy. Maksymalna głębokość dochodzi do 70 metrów.

Przez Kaszubskie Morze przepływa Wda (198 km), dając uciechę kajakarzom płynącym jej szlakiem z Lipusza do Tlenia lub do samego ujścia rzeki do Wisły w Świeciu. Najczęściej spływają jednak z Lipusza do stanicy Wdzydze Kiszewskie (23 km) lub dopływem Wdy - Trzebiochą i dalej samą Wdą z Rybaków (17 km).