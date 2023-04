Czas na wielki finał! Anwil Włocławek walczy z francuskim Cholet Basket o FIBA Europe Cup

Można dyskutować nad sportową jakością FIBA Europe Cup, z pewnością nie jest to Euroliga, ale jeden fakt jest bezsporny: jeszcze nigdy polska drużyna nie wygrała europejskich rozgrywek pod szyldem FIBA.

Dla Anwilu awans do finału FIBA Europe Cup jest już teraz jednym z największych sukcesów, klasyfikowany tuż za trzema mistrzostwami Polski. A będzie przynajmniej na równi, jeśli włocławianie przebiją osiągnięcie Stali Ostrów. Trzy lata temu drużyna pod wodzą Igora Milicicia także dotarła do finału tych rozgrywek, ale tam przegrała z izraelskim zespołem Ironi Ness Ziona. To, jak dotąd, największy polski sukces w tych rozgrywkach.

Na papierze faworytem jest bez wątpienia Cholet, aktualnie czwarta drużyna ligi francuskiej z bilansem 17-11. Budżetowo francuski klub jest przynajmniej czterokrotnie lepszy od Anwilu. Cholet w tym sezonie ma do wydanie blisko 6 mln euro, z tego niespełna 2 mln przeznacza na gaże dla koszykarzy. W PLK to byłby dominator, we francuskiej lidze to ledwie dziesiąty budżet (dla przykładu, najbogatsze Monaco ma blisko 21 mln euro).