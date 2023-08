Czternasta Emerytura 2023 - data wpływu na konta. Oto tabele wyliczeń netto emerytury wraz z czternastką AK

We wrześniu na konta seniorów wpłyną czternaste emerytury. W 2023 roku czternastki będą rekordowe, gdyż rząd podniósł kwotę świadczenia do 2200 zł netto. Tym samy więcej seniorów otrzyma wysokie przelewy. W tym roku dodatkowe świadczenie otrzyma ok. 8,8 mln emerytów i rencistów. Czternastki zostaną wypłacone w takich terminach, co wypłaty emerytur i rent.