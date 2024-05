Czternasta Emerytura 2024 - oficjalne wyliczenia. Takie wrześniowe przelewy do emerytów już pewne! [23.05.2024]

Wypłata Czternastej Emerytury we wrześniu 2024

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, czternasta emerytura w 2024 roku będzie wypłacona we wrześniu. To kontynuacja zasady przyjętej w 2023 roku, co zapewnia seniorom dodatkowe środki w drugiej połowie roku.

Ustawa z 26 maja 2023 roku precyzuje warunki przyznawania i wypłaty czternastej emerytury. Dokument ten daje Radzie Ministrów możliwość określenia miesiąca wypłaty, biorąc pod uwagę techniczne i organizacyjne możliwości organów emerytalnych, takich jak ZUS, KRUS czy zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych.