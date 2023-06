Czy będą braki prądu 26.06 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Bartniczka , 273/1, Radoszki od 9 do 14, 16, 17, od 19 do 21, 21A, od 23 do 32, 34, 37, 39, 40, 42, 42A, 43, 44, 46, 48, 72, 106, 106A, 106D, 108, 124, 124 A, 124B, 130, 131, 133, 139, 352/1, 180/3, 216/1, 280/6, 328/1, 351, 364/2.

26.06 od godz. 8:30 do 16:30

powiat wąbrzeski

Łabędź 26.

26.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat aleksandrowski

Łowiczek 2NR53, 2NR64, 54, 56, 57, 59, 62, Tomaszewo od 15 do 17.

26.06 od godz. 8:00 do 10:30

powiat włocławski

Śmielnik 3, 23/2.

26.06 od godz. 8:30 do 14:00

Aleksandrowo od 2 do 8, 10, od 13 do 20, 22, 105/3, 123/20, 20/6, 21/4, 26/3, 26/5, 46/2, dz. 20/7, Aleksandrówek OŚW., Brzezie od 1 do 4, 6A, 7A, od 8 do 15, 15A, 15C, od 16 do 18, 18A, 19, 19A, 20, od 37 do 39, 39A, 41, 42, 44, 45, 45A, 46A, od 47 do 50, 51I, od 52 do 58, 62, 113/4, 58/6, 66/4, 75/13, 80/3, 83/2, DZ. 66/1, DZ. 75/10, Dubielewo 1, 1A, od 2 do 7, 7/8, 8, 9, 9A, 10, 10/2, 11, OŚW., Klementynowo 1, Lipiny 2, 2 B, 5, Lipiny B5A.

26.06 od godz. 8:00 do 10:30