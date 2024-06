Czy będą wyłączenia prądu 29.06 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 29.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 29.06 w kujawsko-pomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim.

Gdzie obecnie (29.06 17:02) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat brodnicki Łaszewo.

29.06 od godz. 16:26 do 18:30 powiat aleksandrowski Broniszewo, Goszczewo, Grabie, Podgaj, Przybranowo, Służewo ulica 1000-lecia, Wólka.

29.06 od godz. 15:15 do 17:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat bydgoski Brak zasilania w Osielsku dla ulicy Kąty 89 ze stacji transformatorowej Osielsko 42.

1.07 od godz. 7:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Sitno dla ulicy. Nakielska 5, 6, 15 ze stacji transformatorowej Sitno.

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w Łochowie dla ulicy Śluzowej dz. 1410/3 i 4 ze stacji transformatorowej Łochowo 16.

1.07 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Niwy dla ulicy. Rybinieckiej 38 Wodociągi ze stacji transformatorowej Niwy 9.

2.07 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Zielonka dla ulic. BIZNESOWA 20, LASKOWA 1, 9,12, działki 136/3,136/14, 313/4, MIĘTOWA 1, 7, OKRĘŻNA 2, ORZECHOWA 22, 25, 26 ze stacji transformatorowej Zielonka 1.

3.07 od godz. 7:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Łochowo dla ulicy. Geparda dz. 311/11, 311/12, 16, 18, 20, 30 ze stacji transformatorowej Łochowo 7.

3.07 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w Lisim Ogonie ze stacji transformatorowej Lisi Ogon 14 dla ulic. Twarda dz. 457, dz. 168/61, 5, 12, 12A, Rzemieślnicza, Kręta dz. 450, Usługowa dz. 451, dz. 452, dz. 453, dz. 429/2, dz. 430/3. Na czas podłączenia i odłączenia agregatu bez napięcia odbiorcy dla ulic. Szczecińska, Twarda, Handlowa Handlowa.

3.07 od godz. 8:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Zielonka dla ulicy. Kminkowa 2, 4 ze stacji transformatorowej Zielonka 12.

4.07 od godz. 7:30 do 13:30

Brak zasilania w miejscowości Koronowo dla ulic. Pomianowskiego 20 do 52 parzyste, Okrężna 1 do 13 nieparzyste, Multańskiego 1 do 15 ze stacji transformatorowej Koronowo Pomianowskiego 1.

4.07 od godz. 8:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Ciele ze stacji transformatorowej Ciele 9 dla ulic. Mała dz. 203, dz. 54/4, dz. 54/3, dz. 54/18, dz. 52/10, dz. 52/11, dz. 52/12, dz. 52/13, dz. 52/18, dz. 52/5, Szczęśliwa, Pomyślna, Pogodna dz. 13/16, dz. 13/17. Oraz chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej dla ulic. Osiedle 76, dz. 41/33 niepubliczna szkoła podstawowa nr 4, przedszkole.

4.07 od godz. 8:00 do 11:00 Brak zasilania w miejscowości Sicienko dla ulic. Parkowa 1, 2, 9a, 9b, 9c, 10, 11, Bydgoska 2 do 6, Bar Bistro Sicienko, Szkoła Podstawowa, hydrofornia, Dąbrowiecka 4a, 6, 9 Punk Apteczny ze stacji transformatorowej Sicienko 1.

5.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat żniński Chrzanowo 22, 21,

1.07 od godz. 7:30 do 11:00 Laskowice ul. Rolna 6, 8, Kraplewice numery: 13, 14, 14A, 18, 18B, i przyległe.

1.07 od godz. 8:00 do 14:30 Brzyskorzystew 14, 15, 12, 13,

1.07 od godz. 10:00 do 14:00 Brudzyń 21, 22, 22a, 22b, 23, 24, 25,

2.07 od godz. 7:30 do 13:00 Jeżewice 19, 20, 20a, 21, 21a, 22, 23, 24, 25, 26,

2.07 od godz. 8:00 do 12:00 Żnin ulica Jasna (oprócz Żłobka) Leszka Białego 8, 9, 11, 13, Janickiego 16

3.07 od godz. 8:00 do 14:00

Sielec 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 16, 17, 21, 22, zgodnie z plakatami

4.07 od godz. 8:00 do 14:00

Łabiszyn Mickiewicza 7, Barcinska 1,3, Bydgoska od 1, do Łabiszyn Wieś 29e, Stacja Orlen

4.07 od godz. 9:00 do 12:00 powiat świecki Jastrzębie numery: od 45 do 48, i przyległe.

1.07 od godz. 8:00 do 11:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Branica numery: od 1 do 32 oraz 42, Krupocin 35, 50, 61, 65 oraz od 79 do 173, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

2.07 od godz. 7:00 do 17:00 Plewno numery: 3G, 3H, 3J, 3M, 3O, i przyległe.

2.07 od godz. 8:00 do 13:30

Bramka 32 (obory), i przyległe.

2.07 od godz. 8:00 do 11:30 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości. Nakło dla ulic. Karnowska 1 oraz od 2 do 28a parzyste, Słowackiego od 1 do 11, Mrotecka od 2 do 18 ze stacji transformatorowej Nakło Karnowska.

1.07 od godz. 8:00 do 10:00 Brak zasilania w miejscowości Wolwark dla ulic. Jaśminowa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 16, 22, 23, 23b, 24, 25, 25b,26, 54, 53, 53, Makowa 26, 27, 28, 30b ze stacji transformatorowej Wolwark 1.

4.07 od godz. 8:00 do 12:00

Brak zasilania w miejscowości Potulice dla ulicy Bydgoskiej 6 ze stacji transformatorowej Potulice 3 Szkoła.

5.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tucholski Bieszewo, i przyległe.

1.07 od godz. 8:00 do 13:30

Tuchola ul. Kolejowa 5A, i przyległe.

2.07 od godz. 8:00 do 12:30 Pruszcz ul. Okrężna, Słoneczna, Winna, Spacerowa, Północna, Polna, Chabrowa, Ogrodowa numery nieparzyste od 1 do 25, parzyste od 12 do 50, Równa od 1 do 23, i przyległe.

2.07 od godz. 8:00 do 11:30 Stobno os. Pod Komorzą numery: 29, 31, i przyległe.

2.07 od godz. 9:00 do 12:30 Jaty numery: 3A, 7 (leśniczówka), i przyległe.

3.07 od godz. 8:00 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Legbąd ul. Klonowa, Krótka, Akacjowa, Żwirowa numery: od 2 do 15, Brzozowa od 2A do 12, Polna 1, 1A, 2 oraz od 4 do 13, Chudzińskiego 2, 4, 7, 9, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

4.07 od godz. 7:30 do 14:00

Legbąd ul. Piaskowa, Leśna, Gajowa, Brzozowa 15, Brody od 1 do 10, Klocek 18, Końskie Błota (bez numeru 1A), i przyległe.

4.07 od godz. 8:30 do 13:30 Lipowa numery: od 3 do 8 oraz 11, 11, i przyległe.

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat inowrocławski Tupadły, Przedbojewice przerwa na czas podłaczenia i odłaczenia agregatu

2.07 od godz. 7:30 do 8:30

Tupadły, Przedbojewice przerwa na czas podłaczenia i odłaczenia agregatu

2.07 od godz. 19:30 do 20:30 Murzynko 35a, 32, 33, 34, 35, 35b, Murzynno 6,

2.07 od godz. 8:00 do 12:00 Przedbojewice 33 Polimat, 26, 25, 24c, 24, 24a, 24b, 22c, 19, 19a, 22

2.07 od godz. 9:00 do 12:00 Piaski 46, 16, 15

3.07 od godz. 8:00 do 14:00

Miechowice 18, 20, 20a, 21, 22, 17b, 17a, 17, 15, 16, 4, 6, 7, 10, 11, 13, budynki od 12 do 38 Reymonta 12

3.07 od godz. 8:00 do 20:00 Glinno Wielkie 26, 27, 25, 24, 23, 22, 28, 28a, 30, 37, 36, 35, 32, 31, 33, 33a, Glinki 8, 9, 7,

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 Kościelec 29, 29a, 29b, 30, 30a, 30b, 30c, 101, 31, 34, 28, 27, 27a, 32,33, 35, 37, 36, 26, 25, 25a, 22, 21, 20, 19a, 19, 18a, 18, 17, 15, 13, 12, 11, 11a, 10, 14,

4.07 od godz. 8:00 do 16:00 Paiski 46, 16, 15, 14, 13, 23, 17, 18, 19, 21, 22, 20,

4.07 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnówiec 18a, 18, 20,

4.07 od godz. 9:00 do 14:00

Wierzchosławice 42, 43, 43a, 44, 45, 46, 47, 48, 48b, 48c, 49, 50 Szadłowice 46, 47, 48, 45, 45a, 45b, cmentarz

4.07 od godz. 9:00 do 11:00 Tupadły 128, 128a, 129, 20a, 20, 19, 19a, 18, 17, 16, 16a, 16b, 15, 14, 14a, 13, Stacja Kontroli pojazdów, 12, 12a, 11, 10, 9, 9a, 9b, 9c, 8, 7, Przedbojewice 28,

5.07 od godz. 7:30 do 20:00

Inowrocław Kruk Pakoska 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 7,

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Wiśniewa dla ulicy. Chabrowa 1, 3, 4, 6 ze stacji transformatorowej Wiśniewska 4.

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Jastrzębiec 15 do 29 oraz sklep ze stacji transformatorowej Jastrzębiec 1.

3.07 od godz. 7:30 do 13:00

powiat mogileński Bielice 44, 44a, 43, Iskra 1, 2,

4.07 od godz. 8:00 do 10:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

