Czy glejak przestanie być wyrokiem? Nowe terapie pozwalają w to uwierzyć

Dwa zespoły badawcze, dwa różne podejścia do zwalczania glejaka. Czy wreszcie możemy oczekiwać przełomu?

Rak mózgu, w tym glejak wielopostaciowy, to ogromne wyzwanie terapeutyczne, a standardowe metody leczenia często okazują się nieskuteczne. Średni okres przeżycia po diagnozie wynosi zaledwie kilkanaście miesięcy, a przypadku pięcioletnie uchodzą za rzadkie (około 7 proc.). Odkrycie OGM daje nadzieję na nowe podejście terapeutyczne, które może poprawić te wyniki. Rokujący nadzieje krok w walce z glejakiem wielopostaciowym ogłosiła grupa naukowców z Michigan State University.

Rak lubi kwas

Oczekiwania badaczy z tej uczelni na terapię trudnego w terapii nowotworu mózgu skupiają się wokół leku o nazwie Ogremorphin (OGM). Wykazuje on zdolność do eliminacji komórek glejaka wielopostaciowego, pozostawiając przy tym zdrowe komórki nietknięte. Zgodnie z opublikowanym badaniem w czasopiśmie Experimental Hematology and Oncology, prowadzonym pod kierunkiem dr. Charlesa Honga z Wydziału Medycyny w MSU College of Human Medicine, lek ten celuje w "czujnik" kwasu o nazwie GPR68/OGR1 obecny na powierzchni komórek nowotworowych. Substancja zakłóca szlak sygnalizacyjny niezbędny komórkom rakowym do przeżycia.

Według doktora Honga, odkrycie może być przełomowe nie tylko dla glejaka wielopostaciowego, ale także dla innych typów nowotworów, które wykorzystują zakwaszone środowisko do swojego wzrostu. Naukowiec zastrzega, że droga do wprowadzenia tego leku do praktyki klinicznej jest jeszcze długa i wymagać będzie dalszych badań. Planowane są badania kliniczne nad OGM, które mogą rozpocząć się w ciągu pięciu lat, co może otworzyć nowe perspektywy dla pacjentów z glejakami i innymi typami nowotworów mózgu.

Walka z glejakiem - problem tlenu

Nowe doniesienia w sprawie terapii glejaka publikuje również czasopismo Cell Metabolism. Chodzi o odkrycie naukowców z Northwestern Medicine, którzy odkryli, że wyspecjalizowane komórki odpornościowe w mikrośrodowisku guza wykorzystują unikalny mechanizm "karmienia", stymulujący wzrost guza i wzmacniający jego odporność na terapię.

Badanie przeprowadzone przez zespół pod kierunkiem dr. Jasona Miski, wykazały ważną rolę komórek szpikowych w promowaniu postępu choroby, stąd nadziej, że skoncentrowanie się na tych komórkach może stanowić obiecującą strategię terapeutyczną.

Nowotwór ten stanowi wyzwanie terapeutyczne ze względu na jego heterogeniczność, co prowadzi do oporności na tradycyjne metody leczenia, takie jak chemioterapia i immunoterapia. Dlatego niezbędne jest opracowania bardziej skutecznych terapii celowanych.

Według dr. Miski, glejak wielopostaciowy jest promowany przez niszę niedotlenioną, która stymuluje wzrost guza i oporność na terapię. Zrozumienie mechanizmów stojących za tym procesem może prowadzić do opracowania nowych terapii.

Kreatyna a glejak

Ważną rolę komórek szpikowe w rozwoju glejaka wielopostaciowego wskazywały już wcześniejsze badania. Uczeni z Northwestern Medicine skupili się na próbie zrozumienia fenotypów metabolicznych TAMC w komórkach nowotworowych. Odkryli, że koordynują one swoje działania wytwarzając kreatynę, która z kolei "karmi" guza, wspierając jego wzrost i przeżycie. Stąd już krótka droga do wniosku, że zakłócenie procesu transportu kreatyny za pomocą inhibitora (RGX-202-01) może spowolnić wzrost guza i zwiększyć skuteczność radioterapii komórek nowotworowych glejaka wielopostaciowego.

Według autorów, hamowanie mechanizmu "zasilania" kreatyną w komórkach szpikowych może być w przyszłości obiecującą strategią leczenia, która spowalniać będzie progresję choroby i poprawiać skuteczność terapii.

