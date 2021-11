Czy Włocławek to polskie Detroit? Dyskusja wokół książki "Znikająca Polska"

Piotr Witwicki, Zysk i S-ka Wydawnictwo oraz Centrum im. Ignacego Daszyńskiego zapraszają do udziału w dyskusji wokół książki "Znikająca Polska".

"Znikająca Polska to historia transformacji opowiedziana z perspektywy miasta średniej wielkości. Włocławek to polskie Detroit, przemysłowy ośrodek, który wbija gwóźdź do własnej trumny (...). Miasto upada, ale w nim pozostają ludzie" - głosi opis na stronie wydawcy.